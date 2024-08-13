Пьяный кемеровчанин лег спать на полу в троллейбусе

Жители Кемерова в социальных сетях поделились информацией, что пьяный горожанин зашел в троллейбус и сразу же лег спать в задней части общественного транспорта, сообщил sibdepo.ru .

Автор поста опубликовал фотодоказательства. Мужчина в спортивном костюме лежал на полу в салоне троллейбуса и спал, облокотившись на руку. Рядом стояли и сидели на сидениях остальные пассажиры. Примечательно, что пассажир зашел в общественный транспорт с маленьким ребенком. Было очевидно, что малыш — его сын.

«Правда, отдохнуть удалось только горе-отцу, его ребенку места не досталось», — отметил пользователь соцсети.

Нашлись недовольные пассажиры, которые начали будить мужчину. Он проснулся и собирался выйти на остановке, забыв о ребенке. Однако тут же вернулся и позвал малыша с собой. Они покинули салон общественного транспорта, проехав одну остановку.

Ранее сообщалось, что компания-перевозчик из Кузбасса разрешала выпуск на линию неисправных пассажирских автобусов.