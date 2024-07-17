Пьяный кузбассовец рукой разбил стекло кассы после отказа продать ему билет
Фото: [медиасток.рф]
На автовокзале в Кузбассе произошел конфликт между сотрудницей и мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиру было отказано в приобретении билета из-за нетрезвого состояния. Мужчина отреагировал на отказ агрессивно, сообщает sibdepo.ru.
Пассажир разбил рукой стекло кассы. Представители автовокзала воспользовались тревожной кнопкой вызова. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что дебошир — это ранее судимый 29-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Сотрудники зафиксировали факт порчи имущества автовокзала и пригласили для дальнейших разбирательств сотрудников органов внутренних дел.
Пресс-служба регионального управления Росгвардии сообщила, что прибывшим сотрудникам удалось максимально быстро успокоить гражданина, нарушавшего общественный порядок.
Ранее мы сообщали, что в Кузбассе 39-летняя пьяная блондинка устроила скандал на борту пассажирского самолета, за что бортпроводники отказали ей в оказании дальнейших услуг.