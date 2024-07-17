Пьяный кузбассовец рукой разбил стекло кассы после отказа продать ему билет

На автовокзале в Кузбассе произошел конфликт между сотрудницей и мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиру было отказано в приобретении билета из-за нетрезвого состояния. Мужчина отреагировал на отказ агрессивно, сообщает sibdepo.ru .

Пассажир разбил рукой стекло кассы. Представители автовокзала воспользовались тревожной кнопкой вызова. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что дебошир — это ранее судимый 29-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Сотрудники зафиксировали факт порчи имущества автовокзала и пригласили для дальнейших разбирательств сотрудников органов внутренних дел.

Пресс-служба регионального управления Росгвардии сообщила, что прибывшим сотрудникам удалось максимально быстро успокоить гражданина, нарушавшего общественный порядок.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе 39-летняя пьяная блондинка устроила скандал на борту пассажирского самолета, за что бортпроводники отказали ей в оказании дальнейших услуг.