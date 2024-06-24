В Кузбассе пьяная блондинка устроила скандал и никуда не полетела

Пассажирка самолета Кемерово-Москва была снята с рейса за оскорбления сотрудников и неадекватное поведение. Об этом пишет «Онлайн журнал Сибдепо» .

Пассажирка 39 лет прошла все необходимые процедуры: регистрацию, взвешивание багажа и вскоре вышла через гейт. Однако во время посадки на самолет ей отказали в перевозке из-за сильного алкогольного опьянения. Блондинку шатало, она выронила свои вещи и с трудом собирала их с пола. Бортпроводники правомерно отказали пассажирке в предоставлении услуг из соображений безопасности полета и комфорта других пассажиров.

Однако женщина стала возмущаться и оскорблять сотрудников. Им пришлось вызвать транспортную полицию, лишь тогда дебоширка успокоилась и отправилась за пределы выхода из самолета. На прощание она сказала, что «сейчас отпускает самолет».

В отношении женщины составили протоколы. Медосвидетельствование подтвердило, что она была пьяна.

Ранее сообщалось, что дебошира задержали за пьяные выходки на рейсе Уфа — Ноябрьск.