Пьяный пенсионер ударил главу МВД Южной Осетии палкой по рукам

В Южной Осетии 68-летний местный житель напал с палкой на главу МВД республики Алана Гучмазова, сообщил телеграм-канал «Сапа Цхинвал».

По данным канала, инцидент произошел в субботу, 10 мая. Алан Гучмазов находился в селе Хвце Дзауского района. Он обратил внимание, что пенсионер нарушал общественный порядок. Глава республиканского МВД обратился к нему с просьбой не мешать остальным односельчанам.

По информации канала, мужчина агрессивно отреагировал на замечание. Он ударил палкой по руке главы МВД. Удары были нанесены несколько раз.

«Нападавшего задержали», — указано в сообщении телеграм-канала.

По данным канала, нападавшего поместили в камеру временного заключения. Было проведено медосвидетельствование. Установлено, что пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. Официальной информации об инциденте не предоставлено.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали двух пенсионеров за исполнение песен на русском языке в День Победы.