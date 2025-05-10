В Киеве задержали двух пенсионеров за русские песни в День Победы

Киевские полицейские задержали двух пенсионеров, которые в День Победы пели песни на русском языке у Мемориала Вечной Славы.

В публикации говорится, что к Вечному огню подошла группа людей, которые громко распевали разные песни на русском, но с измененными словами. Один из них громко выкрикивал слова о «медалях за город Вашингтон». К нему подошли правоохранители, которые попросили его перестать совершать провокации.

Мужчина, говоривший на украинском языке, объяснил полицейским, что имеет «право по закону исполнять песни, которые желает». После этого правоохранители попытались силой увести его и женщину, которая была с ним, в участок. Тогда они легли на асфальт и лежали какое-то время.

Позднее пенсионеров силой усадили в патрульные автомобили для доставки в участок.

Ранее сообщалось о том, что Джигурда ответил Зеленскому стихотворением на введение против него санкций.