Пьяный, с судимостью и «розочкой»: что известно о задержанном в Новокузнецке

По данным издания, конфликт произошел вечером во дворе жилого дома на улице Циолковского между молодым человеком и его 43-летним знакомым. В ходе ссоры младший из оппонентов нанес оппоненту несколько ударов по рукам самодельным орудием — так называемой «розочкой», рассказали в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, между двумя знакомыми, совместно распивавшими спиртные напитки во дворе дома, возник словесный конфликт. В ходе ссоры задержанный нанес оппоненту несколько ударов разбитой стеклянной бутылкой, причинив телесные повреждения предплечий», — сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

По информации издания, к моменту прибытия патрульного экипажа пострадавшему уже оказывали помощь врачи скорой. Он указал на своего обидчика, который находился неподалеку. Правоохранители задержали фигуранта — у него имелись внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек уже был судим ранее. До окончания выяснения всех обстоятельств его передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

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