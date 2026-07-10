₽15 тыс. на человека: кому положены выплаты из-за ЧС в Крыму

В Крыму начнут выплачивать компенсации жителям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Как сообщает телеканал «Крым 24», по ₽15 тыс. получат члены семей, зарегистрированные в домах, которые находятся в зоне ЧС. Выплата положена тем, кто более 48 часов подряд оставался без электроснабжения и водоснабжения.

Для оформления компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, документы на домовладение и банковские реквизиты. Заявление рассматривается в течение нескольких дней.

Ключевые условия получения выплаты:

Отсутствие электроснабжения или водоснабжения более 48 часов подряд.

Фактическое проживание человека в жилом помещении на момент действия ЧС.

Жилье должно находиться в зоне, официально признанной чрезвычайной.

Выплата носит однократный характер — повторное получение не предусматривается.

Также власти региона разработали меры поддержки для предпринимателей. Бизнес, работающий на территории ЧС, сможет получить льготные микрозаймы, отсрочку арендных платежей и другие преференции. Подробности о сроках и порядке подачи заявок уточняются на официальных сайтах администраций Крыма. Пострадавшим гражданам и бизнесу рекомендуется отслеживать объявления в муниципалитетах.

Ранее советник главы Крючков сообщил, что блогеры полуострова запустили акцию «Мы — крымчане».