В Санкт-Петербурге психически нездоровый стрелок был убит силовиками в ходе штурма

Специальный отряд быстрого реагирования пошел на штурм квартиры на Народной в Санкт-Петербурге, где забаррикадировался мужчина с оружием. По информации «Фонтанки», его застрелили после многочасового сопротивления.

Mash на Мойке сообщает, что стрелок из Санкт-Петербурга, который пытается дать отпор силовикам, уроженец Чечено-Ингушской АССР. Ему 59 лет, и, по предварительным сведениям, у него умственное отклонение.

Сотрудники СОБР начали штрум квартиры, который закончился трагедией. Мужчина все еще пытался оказывать сопротивление, в результате чего был застрелен.

Напомним, что петербуржец стрелял из пневмата в продавца в магазине из-за замечания, а затем и в прибывших правоохранителей. После этого он скрылся в квартире. Супругу мужчины удалось вызволить, она ситуацию не комментировала.

Мужчина отстреливался несколько часов до того, как его ликвидировали.

Ранее сообщалось, что под Петербургом мужчина расстрелял людей из травмата из-за паранджи.