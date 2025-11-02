Пять альпинистов в Альпах погибли во время схода лавины: спасатели не могут эвакуировать тела людей

В итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже произошла трагедия: пятеро альпинистов из Германии погибли в результате схода лавины. Как сообщает издание Alto Adige со ссылкой на местную горно-спасательную службу, инцидент произошел вечером 1 ноября в массиве Ортлес.

По информации издания, спасательные работы продолжались несколько дней. В субботу, 1 ноября, были обнаружены без признаков жизни трое граждан Германии: двое мужчин и женщина. В воскресенье, 2 ноября, нашли тела еще двух погибших — отца и его несовершеннолетнего ребенка. Всего в двух немецких альпинистских группах выжили только два человека. В результате аварии погибло пять человек.

По данным издания, в настоящее время спасателям не удалось эвакуировать тела всех погибших. Погодные условия не позволяют проводить поисковую операцию. Два человека, которые находили в группе альпинистов, выжили. Они смогли добраться в долину самостоятельно. В госпитализации необходимости не было. Предварительная причина инцидента — лавина, которая охватила две канатные дороги в гору к вершине Вертана.

