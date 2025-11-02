Дети сгорели заживо: что известно о страшном пожаре в Лужском районе — и какие версии рассматривают следователи?

В Ленинградской области Лужская городская прокуратура проводит проверку по факту возгорания жилого дома, сообщил телеграм-канал ведомства. По информации регионального СК, в результате пожара погибли три человека, в числе которых двое — несовершеннолетние.

По информации прокуратуры, причины пожара на данный момент не установлены. В прокуратуре призвали россиян быть бдительными. В целях безопасности важно соблюдать правила пожарной безопасности.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку всем обстоятельствам произошедшего», — указано в сообщении ведомства.

В СК проинформировали о возбуждении уголовного дела. В телеграм-канале ведомства отмечено, что в результате пожара погибла 45-летняя женщина и двое ее детей — пяти и 12-ти лет. Согласно предварительной версии, возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем во время топки печи. Рассматривается также еще одна предполагаемая версия — аварийная работа электропроводки. Сотрудники ведомства назначили ряд экспертиз. Их результат позволит понять причины происшествия. По информации ведомства, на месте инцидента работают также сотрудники полиции и МЧС.

