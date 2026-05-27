Губернатор Подмосковья открыл областной конгресс по перинатальной медицине с международным участием

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл III Московский областной конгресс по перинатальной медицине с международным участием, который будет проходить в среду и четверг, 27 и 28 мая. Мероприятие объединило почти 1,5 тыс. участников из Санкт-Петербурга, Астрахани, Донецка, Луганска, Севастополя, Иркутска, Пятигорска, Белгорода и других городов России, а также Казахстана и Узбекистана (450 — очно, около 1 тыс. — дистанционно).

«Я хочу поблагодарить врачей, которые заботятся о наших детях еще до рождения, в момент появления на свет и в первые дни их жизни. Вопросы демографии, деторождения всегда в центре нашего внимания. По президентскому проекту в Подмосковье были построены перинатальные центры. Многие из тех, кто здесь присутствует, работают там. Это дало заметный результат в части сокращения детской смертности. Мы стараемся вместе с врачами создавать все условия для новорожденных и их мам. Я хочу поблагодарить тех, кто принимает в этом участие. Нам очень приятно, что сегодня здесь присутствуют наши коллеги из других регионов, которые заботятся о пациентах, находятся в поиске новых решений», — сказал губернатор.

Участников мероприятия ждут пленарные и секционные заседания, симпозиумы, мастер-классы, в рамках которых они поделятся лучшими практиками и открытиями в перинатальной медицине.

В Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения, которая признана одной из лучших в России. В нее входят сеть роддомов, семь учреждений самого высокого третьего уровня — НИИ акушерства и гинекологии (МОНИАГ), а также шесть перинатальных центров. В них работают со сложными случаями, ведут тяжелую беременность роды при серьезных патологиях и не только.

1/3 2/3 3/3

«Наша медицина сегодня продолжает успешно развиваться. В стране делаются все операции, которые есть в мировой практике. И накопленный опыт позволяет нам увеличивать их количество, расширять коечный фонд», — отметил президент «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева» Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия.

Специалисты региона каждый год принимают около 70 тыс. малышей, по итогам первых четырех месяцев 2026 года на свет появились уже 21 тыс. детей. За последние 10 лет младенческая смертность в области снизилась более чем в два раза, материнская смертность — в 1,7 раза ниже общероссийского показателя.

Воробьев также наградил отличившихся специалистов службы родовспоможения Подмосковья. Так, например, врач-акушер-гинеколог Московского областного перинатального центра Елена Еременко получила Благодарность губернатора Московской области. Кроме того, среди награжденных оказались заведующий акушерско-гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог Луховицкой больницы Лариса Воробьева, заместитель главврача по клинико-экспертной работе Щелковского перинатального центра Евгений Иванов, заместитель главврача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасия Петрова и заведующий гинекологическим отделением — врач акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Николай Соваев.

В 2024 году в Красногорске при поддержке президента России Владимира Путина появился Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля, помощь там получили более 460 тыс. детей из Подмосковья и 75 регионов России. Кроме того, ведется строительство нового корпуса Видновского перинатального центра и Многофункционального медицинского центра на 786 коек с перинатальным центром МОНИАГ в Мытищах. В Люберцах капитально ремонтируют областной центр охраны материнства и детства.

В рамках конгресса «Подмосковные встречи. У истоков жизни» также проходит выставка по перинатальной медицине, где участникам представляют современное медоборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.