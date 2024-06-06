Транспортники Кемерова отрицают неисправность трамвая после ДТП с погибшим и сотней пострадавших

Кемеровская электротранспортная компания (КЭТК) прокомментировала новости о неисправности трамвая, который попал в жуткое ДТП утром. Как передает издание «Vse42.ru» , в предприятии не подтверждают поломку и дефекты транспорта.

Трамвай №10 был полностью исправен и выпущен на линию в пять утра 6 июня. Уже были проверены все стандартные отметки перед сменами: никаких замечаний и нарушений нет.

После ДТП, где массово пострадали пассажиры и погиб один человек, в соцсетях упорно делают акцент на технической неисправности трамвая, например, на отказе тормозов. В КЭТК настаивают, что информация не соответствует действительности. Там отметили, что вагон также не заезжал в ремонтный цех.

Напомним, утром в Кемерово на Логовом шоссе трамвай набрал огромную скорость, у него отвалились двери, а как минимум два пассажира вылетели из салона на дорогу. Транспорт также врезался во впереди идущий вагон. Пострадавшими, по обновленным данным РИА Новости, стали более ста человек. 96 из них уже выписали, 21 пострадавший пока останется у врачей. Одного человека, выпавшего на автодорогу, спасти не удалось.

СК возбудил уголовное дело об оказании некачественных и небезопасных услуг. Причину ДТП будут выяснять, в том числе проверят и версию о неисправности. До окончания расследования любые версии об инциденте преждевременны.

Ранее сообщалось, что после ДТП с трамваями в Кемерово был открыт оперштаб.