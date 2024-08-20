Пять дней между двумя стенами дома провела собака в Кузбассе

Жители Ленинска-Кузнецкого в соцсетях рассказали об успешно проведенной спасательной операции по освобождению собаки, которая застряла между двумя стенами домов, сообщил sibdepo.ru.

Местные жители самостоятельно занимались спасением собаки. Первые три дня они не могли обнаружить место, где пес застрял. Животное жалобно лаяло. На 4-й день люди пригласили спасателя. Жители активно оказывали помощь: выносили мусор и светили фонариками. Найти собаку в тот день так и не вышло.

На 5-й день добродушным горожанам было невыносимо слышать звуки, которые не стихали всю ночь. Они вынесли много мусора, сделали багры и нашли животное. Достать до него руками было невозможно.

«Сделали петлю на длинной палке, накинули на лапу и перевернули ее, сделали еще петлю и накинули на вторую лапу. Сварили две трубы получилось 9-10 метров, подсунули ей под тело, приподнимали и одновременно тянули», — написали очевидцы.

Обессиленную собаку вытащили. Она лежала на спине и не могла шевелиться от усталости и голода. Ее напоили водой и обработали рану. Люди уверены, что пес погнался за котом и застрял в узком проеме. Собака восстановилась в день своего освобождения и покинула двор.

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