Найденный в мусорном пакете в Егорьевске котенок обрел новую семью

Трехцветный котенок, которого обнаружили в мешке с мусор сотрудники КПО «Восток» в Егорьевске, нашел новый дом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

У нового хозяина котенка большой опыт в содержании домашних животных, однажды мужчине удалось приручить даже лесную белку.

Котенку дали кличку Дашка. Теперь питомец будет жить в заботливой семье.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли собаку, которую укусила змея.