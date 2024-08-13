Найденный в мусорном пакете в Егорьевске котенок обрел новую семью
Фото: [КПО «Восток»]
Трехцветный котенок, которого обнаружили в мешке с мусор сотрудники КПО «Восток» в Егорьевске, нашел новый дом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
У нового хозяина котенка большой опыт в содержании домашних животных, однажды мужчине удалось приручить даже лесную белку.
Котенку дали кличку Дашка. Теперь питомец будет жить в заботливой семье.
Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли собаку, которую укусила змея.