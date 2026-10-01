С наступлением октября автосервисы входят в горячую пору: в преддверии заморозков автомобилисты спешат заменить летние шины на зимние, сообщил rosbalt.ru. Однако, как отмечают опрошенные изданием эксперты, правильно подобрать резину не менее важно, чем вовремя ее установить, — и то и другое ощутимо отразится на бюджете водителей.

Как сообщает издание, итоговая сумма зависит сразу от нескольких параметров, поэтому специалисты называют достаточно широкий диапазон цен. По их оценке, речь прежде всего идет о более дорогих моделях и крупных размерах покрышек. Для массового автомобиля с небольшими колесами покупка может обойтись дешевле.

«В 2026 году на российском рынке автомобильных шин наблюдается рост, который опережает общую инфляцию. За год средняя стоимость комплекта премиальных зимних шин выросла на 6,6%, достигнув в августе ₽117,6 тыс., тогда как шины массового сегмента подорожали на 7,4% — до ₽40 тыс. за комплект. Сегмент всесезонных шин демонстрирует разнонаправленную динамику: стоимость премиальных брендов за год снизилась на 2,1% — до ₽85,6 тыс. за комплект, тогда как массовые, напротив, выросли в цене на 8,2% — до ₽53,6 тыс. за комплект», — пояснил в комментарии «Росбалту» директор по послепродажному обслуживанию Игорь Серебряков.

В расчет трат, по данным «Росбалта», стоит включить и сопутствующие расходы: стоимость шиномонтажа, хранение сезонной резины и приобретение второго комплекта дисков. Последний вариант обходится дороже на старте, но позволяет быстрее менять колеса в начале каждого сезона

«Цена зависит от размера, типа и бренда. В среднем комплект стоит примерно от 80 тыс. рублей, а верхняя граница — около 150 тыс. рублей», — сообщила эксперт Анастасия Коротаева.

По информации издания, законодательство определяет зимний период для легковых автомобилей и легких грузовиков как декабрь, январь и февраль. В эти месяцы машина должна быть укомплектована зимними шинами на всех колесах. За эксплуатацию без них предусмотрены предупреждение или штраф в размере ₽500.

Тем не менее, как отмечают специалисты, автомобилисты начинают «переобуваться» раньше — уже с октября. Летняя резина теряет эластичность при устойчивом похолодании, поэтому при выборе момента стоит ориентироваться на погоду и ночные температуры.

«Ориентироваться стоит не на календарь, а на температуру. При температуре ниже +5 градусов летняя покрышка дубеет и превращается в скользкий пластик. Если в октябре уже стабильный минус по ночам, менять резину стоит на зимнюю, не дожидаясь декабря», — советует Анастасия Коротаева.

Слишком ранняя замена, по словам экспертов, тоже нежелательна: в теплую погоду зимняя резина изнашивается быстрее, а автомобиль хуже ведет себя на сухом асфальте.

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