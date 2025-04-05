В Госдуме разработали способ борьбы с буллингом в школах

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артема Метелева, в Госдуме ведется обсуждение инициативы перевода учеников школ в спецучреждения в случае травли прочих детей. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что вероятен в указанном случае и вариант домашнего обучения, однако первый вариант решения проблемы более реален.

По мнению парламентария, данным законопроектом предусмотрены меры ответственности не только в отношении агрессоров, а также для всех, кто занимается буллингом на регулярной основе, включая возможность изменения формата их обучения и привлечения родителей к процессу.

Он добавил, что в ситуации систематического буллинга со стороны ребенка нельзя допускать ситуаций, при которых агрессор начнет отравлять атмосферу для всех остальных детей. Указанные действия одного школьника нарушают права на образовательный процесс прочих учащихся.

Ранее сообщалось, что в России хотят начать штрафовать и арестовывать за школьный буллинг и сталкинг.