Пятилетний кузбассовец сбежал от бабушки и добрался в другой район города

В понедельник, 15 июля, пятилетний кузбассовец сбежал от 78-летней бабушки во время вечерней прогулки на городской площади в знак протеста, чтобы не возвращаться домой и еще немного погулять. Поиски ребенка длились всю ночь, сообщает sibdepo.ru .

К поискам малыша присоединились поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Активисты разместили объявления с указанием особых примет и одежды, в которой гулял малыш. Ребенок сбежал от бабушки в 19:00. Она пыталась сама найти его. После неудачной попытки примерно в 19:30 пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники полиции, госавтоинспекции, Росгвардии и инспекторы по делам несовершеннолетних

незамедлительно начали поиски. До поздней ночи они проверяли детские площадки, дворы и городские заведения. Дошкольник был найден в другом районе города. Расстояние от места, где они гуляли с бабушкой, составляет пять километров.

Сотрудники правоохранительных органов убедились, что противоправных действий в отношении пятилетнего жителя совершено не было. Ребенка передали матери. На родителей составили протокол об административном нарушении. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь семью поставят на контроль.

Ранее мы сообщали, что пермячка призналась в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане возле мусорных контейнеров.