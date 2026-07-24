Пятилетний мальчик, зажатый воротами на пути к площадке, перенес трепанацию черепа

В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик был экстренно доставлен в реанимационное отделение после несчастного случая, связанного с автоматическими воротами. Ребенок, стремившийся попасть на детскую площадку, оказался зажатым створками, что привело к тяжелым травмам, сообщил 78.ru.

Согласно информации, опубликованной 78.ru, происшествие зафиксировано на Коломенской улице. В тот момент водитель, собиравшийся выезжать со двора, дистанционно активировал механизм открытия ворот, нажав на кнопку пульта. Как сообщается, ребенка он не видел, поскольку находился на некотором отдалении от места, где стоял малыш.

Пострадавшего мальчика незамедлительно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа. Состояние маленького пациента медицинские специалисты охарактеризовали как крайне тяжелое. Прокуратура незамедлительно приступила к установлению причин и обстоятельств случившегося.

По информации издания, врачи произвели пятилетнему мальчику трепанацию черепа. По сведениям 78.ru, ребенок по-прежнему пребывает в тяжелом состоянии. Ранее его мать рассказывала, что сын подключен к аппаратам жизнеобеспечения и практически лишен возможности дышать самостоятельно.

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