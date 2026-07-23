Кольцо зацепилось за забор, палец почти оторвался: московские микрохирурги совершили ювелирную операцию
Депздрав: микрохирурги Москвы восстановили почти оторванный палец
Столичные микрохирурги спасли палец москвичке, которая едва не лишилась его из-за обручального кольца. Тяжелую травму женщина получила во время работы на даче: украшение зацепилось за выступ забора, она резко отдернула руку, и безымянный палец оказался практически полностью оторван. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.
Пострадавшую доставили в Центр микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева. Микрохирург больницы Александр Сухинин рассказал, что при подобных травмах главная задача — максимально быстро восстановить кровоток и сохранить палец. Медикам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани. Операция прошла успешно, сейчас пациентка проходит реабилитацию, которая поможет вернуть пальцу подвижность.