Губерниев довел до абсурда петицию по отстранении Аргентины
Губерниев высмеял петицию по отстранению Аргентины: «Трамп подпишет указ»
Фото: [ФИФА]
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на петицию с требованием отстранить сборную Аргентины с чемпионата мира по футболу. Петиция набрала уже более 5 млн голосов.
Болельщики начали собирать подписи, обвиняя ФИФА в желании протащить южноамериканскую команду в финал. Якобы участие в решающем матче капитана аргентинцев Лионеля Месси отвечает финансовым интересам организации.
«И ведь отстранят! После поддержки Лигой сексуальных реформ, обращение подано и туда, Инфантино и ФИФА дрогнут! И когда все подписанты распилят золотые гири, Трамп подпишет указ о замене в полуфинале Аргентины на США! Контроль за выполнением этого решения будет возложен на Иран!», — написал Губерниев в соцсетях.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В полуфинале команда Месси встретится со сборной Англии. Сам капитан аргентинцев забил на турнире уже восемь мячей и делит первое место в списке бомбардиров с французом Килианом Мбаппе.