Губерниев довел до абсурда петицию по отстранении Аргентины

«И ведь отстранят! После поддержки Лигой сексуальных реформ, обращение подано и туда, Инфантино и ФИФА дрогнут! И когда все подписанты распилят золотые гири, Трамп подпишет указ о замене в полуфинале Аргентины на США! Контроль за выполнением этого решения будет возложен на Иран!», — написал Губерниев в соцсетях.