Ретроградный Меркурий — не главное: какие еще сюрпризы приготовило небо во второй половине июля

Вторая половина июля, по мнению астрологов, обещает россиянам стать одной из самых необычных за все лето. Даже те, кто обычно далек от астрологических практик, наверняка слышали о ретроградном Меркурии — периоде, которому приписывают путаницу в делах, задержки, ошибки в документах и неожиданные возвращения людей из прошлого. Однако в ближайшие недели влияние небесных событий окажется еще более насыщенным: почти одновременно произойдет новолуние, смена положения Солнца и продолжится ретроградное движение Меркурия. Именно поэтому вторую половину июля многие называют временем внутренней перезагрузки, переоценки ценностей и подготовки к новому жизненному этапу, сообщил kubanpress.ru.

Научных доказательств влияния планет на судьбу человека, конечно, нет. Однако интерес к астрологии в последние годы заметно вырос. Для одних подобные прогнозы становятся поводом немного притормозить в привычной гонке, для других — возможностью взглянуть на свою жизнь под новым углом.

Новолуние 14 июля: день тишины и отдыха

Первым важным событием станет новолуние 14 июля. В ведической астрологии этот день считается одним из самых спокойных во всем лунном месяце. Сторонники Джйотиш полагают, что в новолуние эмоциональный фон становится менее устойчивым, а принимать судьбоносные решения значительно сложнее.

Подобные дни традиционно советуют посвятить отдыху, завершению старых дел и внутреннему равновесию. Практический совет, который звучит универсально даже для людей, далеких от астрологии: если есть возможность, не принимать важных решений сгоряча, внимательно читать документы, перепроверять информацию и дать себе немного времени на размышления. Иногда один день ожидания действительно помогает избежать серьезных ошибок.

«Особенность нынешнего новолуния заключается еще и в том, что оно проходит в Близнецах — знаке, где в этот период находится ретроградный Меркурий. По мнению астрологов, именно поэтому возрастает вероятность недоразумений, ошибок в переписке, задержек с документами и поспешных выводов», — сообщил kubanpress.ru.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Никитина ]

Солнце переходит в Рак: время семьи и заботы о близких

В четверг, 16 июля, наступает еще одно астрологическое событие — Солнце переходит в знак Рака, открывая новый солнечный месяц. В ведической традиции этот период считается временем, когда на первый план выходят семья, дом, эмоциональная безопасность и забота о близких. Внимание многих астрологов также привлекает соединение Солнца с Юпитером — планетой, которую связывают с мудростью, знаниями и наставничеством.

«При этом эксперты по Джйотиш предупреждают: близость Юпитера к Солнцу может символически создавать ситуацию, когда человеку кажется, будто он абсолютно уверен в собственной правоте», — говорится в статье.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Ретроградный Меркурий до 24 июля: не торопитесь с выводами

Несмотря на новолуние и смену солнечного знака, главным астрологическим фоном месяца остается ретроградный Меркурий. До 24 июля, считают астрологи, лучше не торопиться с окончательными выводами. Любопытно, что подобные советы вполне совпадают с обычной житейской логикой: внимательность к деталям, разумная осторожность и отсутствие спешки редко бывают лишними независимо от положения планет.

«Это удачный период для завершения старых проектов, наведения порядка в документах, возвращения к незавершенным делам и исправления прежних ошибок. А вот начинать масштабные проекты, делать рискованные финансовые вложения или подписывать важные соглашения без дополнительной проверки многие специалисты не рекомендуют», — сообщил kubanpress.ru.

Ранее сообщалось, что солнечное затмение 12 августа совпадет с пиком метеорного потока Персеиды.