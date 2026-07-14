Сколько БПЛА сбили над Москвой и Подмосковьем 14 июля 2026: последние данные

В течение ночи и утра военные перехватили рекордное число дронов над 14 регионами страны, включая Московскую область, Кубань и Башкирию. Об этом пишет ТАСС.

Масштабное отражение воздушной угрозы по всей стране

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Массированная атака происходила в период с 20:00 13 июля до 8:00 14 июля. По информации Министерства обороны РФ, под ударом оказались 14 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую и Саратовскую области, а также акватории Черного и Азовского морей.

В частности, на подлете к столице дежурные подразделения ПВО успешно перехватили 2 летевших на Москву дрона. Мэр города Сергей Собянин подтвердил, что на месте падения фрагментов аппаратов сейчас задействованы сотрудники экстренных служб.

Последствия падения обломков в регионах

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Северском районе Краснодарского края, где обломки упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Глава района Алексей Чеверев сообщил, что в результате инцидента повреждения получили частные и многоквартирные дома, автомобили, коммерческие объекты и здание на железнодорожном переезде. Из-за падения фрагментов возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. В оперативном штабе Кубани подтвердили информацию об одном пострадавшем человеке.

Воздушному налету подверглась и промышленная зона города Салавата в Башкирии. По словам руководителя республики Радия Хабирова, атака была полностью отражена, однако из-за упавших частей БПЛА возникли локальные очаги задымления. Никто из местных жителей не пострадал, на месте работают специалисты. Еще 11 беспилотников за ночь ликвидировали в Тульской области. Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, в этом регионе обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.