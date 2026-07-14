Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла на 54-м году жизни, сообщили в Союзе биатлонистов России.

Заслуженный мастер спорта ушла из жизни в ночь на 14 июля.

«СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Ее жизненный путь — образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, ее достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов», — говорится в сообщении Союза.

Будущая чемпионка родилась 21 ноября 1972 года в городе Ишимбай (Башкирия). С 1990 года она стала членом сборной команды СССР, а затем России.

Звездным часом Куклевой стала спринтерская гонка на Олимпиаде в Нагано в 1998 году. Российская биатлонистка выиграла золотую медаль, всего на 0,7 секунды опередив прославленную немку Уши Дизль. В Нагано же Куклева завоевала серебро в составе эстафетной команды. Еще одна олимпийская медаль в ее коллекции — бронза в эстафете на Играх-2002.

На чемпионатах мира Галина Куклева завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Карьеру спортсменки она завершила в 2003 году и работала затем в Тюменском государственном университете, воспитав не одно поколение замечательных атлетов.