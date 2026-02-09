Пятна, треск, запах канализации: что скрывают отели Уфы, получившие престижную премию
Mkset.ru: туристы жалуются на грязь, вонь и плохую шумоизоляцию в отелях Уфы
Фото: [Медиасток.рф]
Сервис онлайн-бронирования для путешественников «Островок» представил ежегодную премию Guests' Choice, которой были отмечены 14 объектов размещения из Уфы, сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу организации. Редакция ознакомилась с противоречивыми отзывами туристов об этих отелях.
По данным издания, один из отелей, находится в центре города. Главное достоинство — баня на крыше. На 2 ГИС гости оставляют отзывы. Один из отдыхающих Роман написал о неудовлетворительном состоянии гостиницы. По его мнению, многие пятна уже просто не отмываются с поверхностей.
«Изношенность видна сразу по коврику в лифте», — рассказал отдыхающий.
Отель, расположенный в историческом центре города, предлагает посетителям спа-зону с массажным кабинетом, сауну, фитнес-центр. На 2 ГИС Луиза сообщила, что в номере отеля ощущался запах канализации. По ее словам, на коврах много пятен. Кондиционер во время работы издавал треск.
«Комплект на одного человека, бронь была заранее и на две персоны», — написала гостья отеля.
В список лучших мест для отдыха попал также гостевой дом. Гостям предлагают прокат велосипедов, квадроциклов, настольные игры, отдых на природе, посещение сауны. Одна из отдыхающих Мария на 2 ГИС отметила, что в номерах отсутствует шумоизоляция. По ее словам, выспаться в номере невозможно. Территория не ограждена.
«В домике достаточно прохладно, полы холодные в коридоре и в комнате отдельной», — высказала мнение пользовательница 2 ГИС.
Ранее сообщалось, что на Бали российских туристов заселили на пепелище вместо отеля.