Отдых с огоньком: на Бали российских туристов заселили на пепелище вместо отеля

Медовый месяц российских туристов на Бали начался с катастрофического сюрприза. Как пишет SHOT, вместо заранее забронированного и полностью оплаченного отеля в районе Улувату пара обнаружила лишь дымящееся пепелище. Как выяснилось, комплекс сгорел еще в новогоднюю ночь, однако администрация не отменила бронь и не предупредила пострадавших гостей.

По информации телеграм-канала, туристы заплатили 95 тысяч рублей за 15 ночей в ожидании райского отдыха. Причина пожара оказалась банальной и трагичной — возгорание произошло из-за неправильно запущенного одним из гостей фейерверка. Несмотря на то что от отеля остались руины, его страницы в социальных сетях продолжали вести активную жизнь, публикуя «райские» видео с видами, которых уже не существовало.

На запросы возмущенной пары менеджеры заявили, что «не могли с ними связаться». Подобное оправдание выглядело странно на фоне продолжавшегося приема бронирований. Туристам пришлось в экстренном порядке искать и оплачивать другое жилье за свой счет, что омрачило начало их свадебного путешествия.

Конфликт завершился относительно благополучно. Деньги за несостоявшийся отдых паре вернули в полном объеме. Кроме того, турагентство, через которое была совершена покупка, выплатило дополнительную компенсацию в размере 15 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

Ранее сообщалось, какие симптомы говорят о заражении индийским вирусом Нипах.