Плакали и смеялись: кемеровчанка вспомнила, что в День Победы на заводе сделали выходной

Кемеровчанка рассказала, что 9 мая 1945 года стало самым запоминающимся событием в ее жизни. В тот период она, будучи юной девушкой, работала расчетчицей на заводе. Она шла на работу и по дороге встречала коллег, которые радостно кричали о завершении войны. Кемеровчанка помнит, что люди собрались возле Дома культуры. Они плакали и смеялись, обнимались и целовались. Люди не могли скрыть свои чувства. В тот день на комбинате объявили выходной.

Кемеровчанка рассказала, что встретила военные годы в 14-летнем возрасте. Детство закончилось в первый день войны. Девушка окончила седьмой класс в школе. Было понятно, что надо работать. Сначала подросток устроилась уборщицей в конном парке, а после — расчетчицей. Наравне со взрослыми она освоила рабочую профессию. Кемеровчанка делится воспоминаниями, что работать ей было тяжело. Со сложностями сталкивались все соотечественники.

Бухгалтер, бывало, на столе спал, а я – под столом. Укроет меня шинелью. Мы очень много работали. Я была трудолюбивая, любила наш завод. И меня завод вывел в люди», — вспоминила Тамара Тимофеевна.

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