Планирование меню и участие в акциях: 4 способа уменьшить растраты при покупке продуктов

Первое правило – планирование. Чтобы не купить ничего ненужного и не потратить лишние деньги, рекомендовано составлять список продуктов и меню на несколько дней. Если времени на это нет, можно просто сфотографировать полки холодильника и шкафов с продуктовыми запасами, чтобы ориентироваться при выборе на то, что дома уже есть.

Второе правило – отказаться от готовой продукции. Она всегда стоит дороже, чем купить необходимые ингредиенты и приготовить блюдо самостоятельно.

Третье правило – соглашаться на получение карт лояльности сети магазинов. Покупателю всегда предлагают какие-либо товары по скидке. Либо действует скидочная система: за каждый купленный продукт начисляют баллы, которые эквиваленты рублям.

Четвертое правило – участие в акциях. Крупные сети магазинов часто организовывают партнерские акции. Например, расплачиваясь на кассе картой определенного банка можно получить призы, скидки или накопительные баллы.

Иногда и сами банки мотивируют людей оформлять их карты. Потом клиент получает баллы от покупок, которые можно потратить, но уже в системе самой финансовой организации. Например, можно получить скидку на товары магазина (не только продуктового) или отдать баллы на благотворительность.