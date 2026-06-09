Пласт земли сорвался со склона: дорожные рабочие всю ночь расчищали Притомский проспект после оползня

Грязевая лавина внезапно сошла на проезжую часть в районе Кемерово-Сити. Движение транспорта оказалось серьезно затруднено. О дорожном кошмаре на Притомском проспекте рассказал один из очевидцев в социальных сетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Из-за обильных осадков, по информации издания, пласт грунта сорвался с откоса и полностью перегородил путь автомобилистам. Один из водителей даже не успел затормозить — он на полном ходу влетел прямо в кучу мокрой земли. Подобные явления в больших масштабах, как отмечают эксперты, принято называть оползнями.

«Ребята, будьте аккуратны, земля на дорогу сошла, я прям в нее врубился!» — пишет взволнованный кемеровчанин в паблике.

В муниципальной администрации, в свою очередь, изданию «Сибдепо» официально подтвердили факт этого опасного инцидента. Сразу после получения сигнала специалисты направили тяжелую технику на ликвидацию последствий природного явления.

Дорожные бригады работали без перерыва всю ночь — с вечера 8 июня до утра 9 июня, — чтобы полностью освободить асфальт от нанесенных грязевых масс и вернуть транспортное движение к обычному графику уже к началу светового дня.

Ранее сообщалось, что в МЧС подтвердили данные о пожаре в селе Андреевка после удара молнии.