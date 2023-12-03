Пластический хирург Мелисовна развеяла распространенные мифы об увеличении груди

Обследования

Некоторые женщины переживают, что после операции не смогут посещать кабинет УЗИ. Это не так. Примерно через четыре месяца после пластики ткани занимают свое место и можно проводить любые обследования. Они будут точными. Швы обычно снимают через 10 недель после манипуляций.

Спорт

Заниматься спортом, посещать бассейны и сауны, а также записываться на косметические процедуры можно, но не сразу после операции. Сначала швы должны затянуться. Имплантам необходимо занять свое место. Примерно через три месяца после хирургического вмешательства можно жить полноценной жизнью.

Эксперт отметила, что, как и при любой операции, всегда есть риск осложнений. Важно пройти медицинское обследование до хирургического вмешательства и выполнять все требования докторов. Сейчас предложены импланты из качественных материалов. Способ операции отличается щадящим эффектом. Делают всего несколько небольших надрезов. Не всегда приходиться «ложиться под нож». Есть и другие медицинские способы подправить форму груди.