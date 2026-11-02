«Это не просто протест»: сетевой спор о Сосновом бору расколол жителей Новосибирска

Обсуждение судьбы части городского леса переместилось с улиц в соцсети. Пока прокуратура приостановила работы в Сосновом бору, дискуссия между сторонниками и противниками строительства только набирает обороты, сообщил atas.info. В аргументах сторон разбиралась редакция издания.

Ситуация обострилась после того, как надзорное ведомство признало незаконными действия компании «Элтекс», которая начала готовить площадку под спортивный комплекс в Калининском районе. Противники стройки настаивают: они не против самого спорткомплекса, а против капитального объекта на территории со статусом городского леса. По их мнению, федеральное законодательство прямо запрещает здесь любое строительство. Этот довод звучит особенно весомо, поскольку аналогичной позиции придерживается и прокуратура.

Однако градус полемики резко повысил известный новосибирский общественник Михаил Михайлов — глава «Центра правовых инициатив потребителей» и экологического фонда «Зеленый стандарт». В соцсетях он раскритиковал протестующих, фактически заподозрив их в выполнении чьего-то заказа. Правда, доказательств внешней координации не привел.

«Такие скоротечные действия не могут случиться без определенных сил, стоящих за инициативной группой… Я пока не знаю, кто является главным бенефициаром этих событий. Следы могут вести и за границы нашего города, учитывая особенности „Элтекса“ и внутриполитическую обстановку в нашем регионе. Но то, что это не просто протестное выступление озабоченных жителей, а четко спланированная и реализованная акция, заметили уже и другие телеграм-каналы, даже не отличающиеся лояльностью к региональным властям», — пишет Михайлов.

Позже Михайлов высказался и о практической работе активистов в лесу. Люди устраивали субботники и высаживали деревья. Общественник, который и сам раньше не раз участвовал в уборке лесной территории вместе с волонтерами, считает: мусор защитники собирают не там, где это действительно нужно. А массовую высадку маленьких саженцев кедра он и вовсе назвал бессмысленной.

В пылу сетевых споров активисты, в свою очередь, нередко переходят на личности.

«У вас других аргументов нет, как только „притягивать за уши“ конспирологические домыслы? Или вы давно не верите в порядочность людей? Может быть вам стоит вспомнить, что есть люди, для которых правда и справедливость важны. Это культурный код людей, которые „верные книжки в детстве читали“. А ваши домыслы „все чудесатее и чудесатее“…», — обращается к Михаилу Михайлову жительница Калининского района Елена К.

Ранее сообщалось, что почти 40 водоемов расчистили в Московской области в 2026 году по программе губернатора.