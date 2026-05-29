Платье на выпускной за полцены: лайфхаки от стилиста, которые спасут семейный бюджет

За последние два-три года цены на ткани, обувь и готовые платья существенно выросли. Однако, по мнению экспертов, собрать красивый образ к выпускному можно и без огромных расходов. Имидж-стилист Юлия Епринцева рассказала, где искать бюджетные варианты и на чем допустимо сэкономить, сообщила rostovgazeta.ru.

По словам специалиста, стоимость тканей и готовой одежды за последние годы увеличилась примерно на 20–30 процентов.

«Это касается не только выпускных платьев. Одежда в целом стала заметно дороже, но сейчас даже масс-маркет делает хорошие праздничные коллекции», — пояснила эксперт.

Одним из самых простых способов сократить траты стилист назвала доработку готовых вещей. Многие профессионалы, по ее словам, до сих пор используют этот прием для создания эксклюзивных нарядов.

«Можно купить базовое светлое платье и самостоятельно добавить кружево, перья, аппликации или стразы. Сейчас в магазинах тканей и на маркетплейсах огромный выбор декора», — рассказала Юлия Епринцева.

Кроме того, эксперт советует обратить внимание на сайты объявлений.

«На ресейле часто продают абсолютно новые платья с бирками. Кому-то не подошел размер, кто-то передумал. Иногда там можно найти очень удачные варианты», — отметила стилист.

Еще один вариант — аренда платья, хотя здесь, по мнению эксперта, есть свои нюансы.

«В прокате часто много слишком вечерних и „взрослых“ платьев. А для последнего звонка все-таки лучше искать что-то легкое и молодежное», — пояснила эксперт.

Также стилист рекомендует покупать вещи, которые будут уместны не только на празднике, но и в повседневной жизни.

«Брюки палаццо, удобные туфли, лаконичные топы — все это потом пригодится летом, в институте или на других мероприятиях», — добавила Юлия Епринцева.

Отдельно эксперт посоветовала не переплачивать за школьные банты — этот элемент декора, как правило, обходится неоправданно дорого.

«Сейчас многие продают их за очень большие деньги, хотя красивый бант можно сделать самостоятельно буквально за вечер. И выглядеть он будет даже интереснее», — отметила стилист.

