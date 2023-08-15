Платформа «Госуслуги» станет удобнее для бизнес-клиентов

В пресс-службе Минэкономразвития РФ проинформировали о расширении возможностей для предпринимателей, которые пользуются электронной платформой «Госуслуги», пишет агентство ТАСС .

Известно, что в личном кабинете появятся новые вкладки, включая такие как «Контроль и надзор» и «Лицензии, Разрешения». Всего их будет 12. Оказывать поддержку по многим вопросам будет робот «Макс» - персональный цифровой ассистент. Представитель компании Игорь Судец отмечает, что портал давно стал связью между гражданами и правительством. Платформа будет и дальше модернизироваться. Важно, чтобы в удобной форме представители бизнеса получали актуальные новости, обжаловали какие-либо решения, имели доступ к перечням необходимых проверок.

«В ближайшее время станут возможными запись на консультирование контрольного органа (в различных формах), а также запись на проведение профилактического визита», - рассказал заместитель директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Игорь Судец, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы

Также Игорь Судец отметил, что с 2021 года проведена большая работа. Контрольная деятельность государства была максимально переведена в цифровую плоскость.