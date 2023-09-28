Платные подписки: Правозащитник Хуруджи рассказал, как обманывают россиян

Правозащитник Александр Хуруджи рассказал корреспонденту издания « RostovGazeta », как россияне платят деньги за подписки, о которых даже не подозревают.

Эксперт столкнулся с такой проблемой в своей семье. При пополнении счета ребенку стал замечать, что ежемесячно выходит большая сумма денег для оплаты услуг. Выяснилось, что устройство было подключено к платным подпискам, которыми ребенок даже не пользовался.

«Пришлось запрашивать сведения у мобильного оператора. Тут-то и выяснилось, что в личном кабинете пользователя маленькими, незаметными строчками прописано, за какие подписки регулярно, раз в десять дней, с карты снимают средства», - эксперт поделился собственным опытом

Стали выяснять, как ребенок оформил подписку. Во время просмотра мультфильма на экране появилась реклама. Ребенок нажал на знак крестика. Оказалось, что их было два. Первый – закрывал рекламу, а другой - подключил телефон к подписке. Отключить подписку оказалось сложно. Информацию о ней удалось найти не сразу.

Эксперт отмечает, что большинство россиян так же переплачивают деньги, не подозревая о подписках. Сначала человеку предлагают перейти по ссылке или воспользоваться услугой за один рубль. Проходит испытательный срок и без предупреждения у гражданина снимают деньги с карты в полном объеме. Так может происходить месяцами.

Правозащитник считает, что проблему необходимо решать на законодательном уровне.

«Законопроект необходим в современных реалиях. Ключевой момент заключается в том, чтобы платные подписки сделать прозрачными для пользователя, а также значительно упростить возможность отписаться от них», — рассказал RostovGazeta правозащитник Александр Хуруджи.

Эксперт рассказал, что в настоящее время депутаты Госдумы уже подготовили законопроект, в котором предлагают ввести запрет на автоматическое продление любой подписки. Для этого предлагается сотрудничать с банками, которые должны убрать такую опцию из мобильных приложений.