По состоянию на 20:00 явка на территории Московской области составила 24,37%

Явка избирателей на выборах в Московской области по состоянию на 20:00 составила 24,37%. Об этом сообщила Избирательная комиссия Московской области.

«По состоянию на 20:00 на территории Московской области явка избирателей составила 24,37%: на избирательных участках — 18,23%, дистанционное электронное голосование — 69,91%», - говорится в сообщении комиссии.

В Подмосковье завершился первый день голосования. В 20:00 в округах были закрыты помещения УИК всех избирательных участков. По данным Мособлизбиркома, всего за первый день выборов в регионе проголосовали более 1,2 млн жителей.