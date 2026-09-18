Сын Рамзана Кадырова дебютировал на выборах в Госдуму с голосом и лезгинкой

Адам Кадыров, занимающий пост секретаря Совета безопасности Чечни, впервые в жизни опустил бюллетень в урну на выборах в Госдуму. После этого он станцевал лезгинку, что попало на видео. Об этом сообщил ЧГТРК «Грозный».

Молодой человек сделал выбор на участке в Ахмат-Юрте. Завершив формальную часть, он вышел во двор школы, где и располагался участок, и исполнил лезгинку на глазах у присутствующих. Момент попал на видео, которое опубликовало местное издание.

Напомним, что 18-летний Адам — помощник своего отца Рамзана Кадырова, а с ноября 2023 года еще и руководит Службой безопасности главы республики. За последний год он успел собрать солидный набор наград: орден Кадырова, медаль за вклад в проведение СВО и звание Героя Чечни.

Тем временем сам Рамзан Кадыров зарегистрирован кандидатом на сентябрьских выборах главы региона от «Единой России». В июле он признался «Газете.Ru», что идет на выборы вынужденно и предпочел бы другого кандидата.