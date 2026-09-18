Русские танцы и Чехов по-корейски: в Сеуле стартовал фестиваль культуры
Сеуле открылся российско-корейский фестиваль культуры
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
В Сеуле открылся российско-корейский фестиваль культуры — на одной сцене встретились артисты двух стран, а московский театр танца «Гжель» привез в Южную Корею русские народные пляски. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие проходит в посольстве России в Южной Корее. Организаторы сообщили, что фестиваль стартовал в пятницу и продолжится в субботу. В программе — выступление московского государственного академического театра танца «Гжель» с русскими народными танцами. Южнокорейские актеры покажут современное прочтение пьесы Антона Чехова «Чайка».
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что такие проекты вносят большой вклад в развитие гуманитарных связей между странами и создают пространство для более глубокого понимания культур.
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