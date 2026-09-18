Дело о гибели ребенка у стоматолога оказалось на личном контроле главы СК

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти мальчика в Свердловской области. Ребенок погиб после операции в частной стоматологической клинике Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для вмешательства стало обращение отца ребенка и публикации в СМИ. Родители считают, что трагедия могла произойти из-за нарушений врачей во время операции, а также промедления персонала при вызове скорой.

Региональное СУ СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Бастрыкин поручил руководителю управления представить детальный доклад и проверить все доводы из публикаций. Ход расследования поставлен на личный контроль председателя СКР.