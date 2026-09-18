Депутат Мособлдумы Роман Володин проголосовал на выборах в Красногорске

В Красногорске идет голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Жители городского округа с самого утра приходят на избирательные участки.

В обновленной гимназии №2 на улице Кирова, 23 работают сразу четыре участка: №1193, 1194, 1195 и 3806. Одним из первых здесь проголосовал депутат Московской областной Думы Роман Володин.

По словам парламентария, участие в выборах — это не только реализация избирательного права, но также единство и ответственность за будущее страны.

«Положительные эмоции от волнения, безусловно. Это же ответственный день. Дело даже не в правах и обязанностях. Дело — в стремлении улучшать нашу жизнь. Наша жизнь в наших руках. Ты должен прийти, ты должен определиться. И исходя из твоих определений будет развиваться наша страна. По-другому развития не будет», — сказал Роман Володин.

Стоит отметить, что многие красногорцы приходят на участки целыми семьями. Родители берут с собой детей, знакомят их с процедурой голосования и личным примером показывают, как важно участвовать в жизни округа и страны.

Так, жительница Красногорска Людмила Федина пришла на участок вместе с дочерью Софией. Девочка рассказала, что ей было интересно узнать, как проходит голосование, и в будущем она тоже планирует голосовать.

Председатель УИК №3806 Наталья Сафарова отметила, что наиболее активно избиратели шли утром — многие заходили на участок перед работой. По ее словам, обстановка на участке спокойная и доброжелательная.

Всего в Красногорске работают 130 избирательных участков. Голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября. Участки открыты для жителей с 8:00 до 20:00.