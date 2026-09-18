Не куришь, а риск есть: найдена мутация, повышающая рак легких в 62 раза

Даже те, кто никогда не брал в рот сигарету, могут оказаться в группе риска рака легких — ученые обнаружили редкую наследственную мутацию, которая повышает вероятность заболевания в 62 раза. Об этом сообщает Science.

Исследование опубликовано в журнале Science. Специалисты проанализировали генетические данные более 3,3 млн. человек европейского происхождения и изучили влияние варианта EGFR T790M, связанного с аденокарциномой легких — самым распространенным типом рака. Выяснилось, что носители этой мутации имеют примерно в 25 раз более высокий риск заболевания по сравнению с теми, у кого ее нет. Но особенно сильной связь оказалась среди никогда не куривших: у них наличие мутации повышало риск примерно в 62 раза. Для сравнения, курение в этом исследовании увеличивало вероятность рака лишь в 4 раза.

Авторы подчеркивают: сама по себе мутация редко приводит к опухоли, но в сочетании с другими изменениями в гене EGFR может способствовать развитию рака. Большинство случаев рака легких по-прежнему связано с курением, однако выявление наследственных факторов поможет лучше оценивать риск у людей без этой привычки. Это открытие может изменить подход к скринингу: тем, кто является носителем опасного варианта, стоит внимательнее следить за здоровьем.

Ранее стало известно, что рак поджелудочной железы поймают по капле крови, тест показал 87% точности.