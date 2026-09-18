Авокадо не спасет: эндокринолог раскрыл главный минус суперфуда

Авокадо давно называют суперфудом и эликсиром молодости, но эндокринолог Григорий Долгушин предупредил: у этого продукта есть серьезный минус, о котором забывают те, кто следит за фигурой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач объяснил, что авокадо действительно полезен. Он улучшает липидный профиль, стабилизирует давление и сердечный ритм, надолго насыщает. Но все это работает только при разумном подходе. Главный минус — высокая калорийность. Тем, кто пытается похудеть, не стоит налегать на этот продукт, думая, что он автоматически делает рацион здоровым. По мнению Долгушина, авокадо — не суперфуд, а просто хорошая еда с адекватным составом.

Эндокринолог также развеял миф о делении продуктов на полезные и вредные. Он отметил: любой условно здоровый продукт может не подходить конкретному человеку, а жиры, которые общество порицает, прекрасно встроятся в чей-то рацион. Более того, есть люди, чье питание на 90% состоит из фастфуда, и они чувствуют себя отлично, занимаются спортом и не жалуются на здоровье. Так что универсальных правил нет — все индивидуально.

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