Движение против диабета: активность снижает риск вдвое

Регулярная физическая активность может вдвое снизить риск развития диабета второго типа, причем особенно заметен эффект у людей старше 63 лет — к такому выводу пришли ученые. Об этом сообщает Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

Специалисты проанализировали данные почти 88 тыс. участников UK Biobank, у которых не было диабета. Люди носили акселерометры в течение недели, а затем их здоровье отслеживали в среднем 7,7 года. За это время диабет второго типа развился у 2140 человек. Оказалось, что у участников с низким уровнем умеренной и интенсивной активности риск заболевания был примерно в два раза выше, чем у более активных. А у людей старше 63 лет низкая физическая нагрузка повышала относительный риск на 65%.

Ученые подчеркивают: именно в старших возрастных группах увеличение активности способно предотвратить больше случаев болезни, поскольку изначальный риск там выше. Однако исследование показывает лишь связь, а не доказывает прямую причинную зависимость. Тем не менее вывод очевиден: движение — один из самых доступных способов защититься от диабета.

Ранее эксперт назвал тест, который подскажет продолжительность жизни.