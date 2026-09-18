Помещения УИК всех избирательных участков закрыли в Московской области

В Московской области завершился первый день голосования. В 20:00 в округах были закрыты помещения участковых избирательных комиссий всех избирательных участков.

«Комиссии приступили к опечатыванию стационарных ящиков для голосования», - отметили в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области.

Сегодня в регионе с 08:00 были открыты 3 925 избирательных участков. Жители голосовали на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва, Московской областной Думы VIII созыва и ряда окружных Советов депутатов.

Всего за первый день выборов в регионе проголосовали 1 211 159 жителей. Из них 730 820 человек проголосовали на избирательных участках, 480 339 — дистанционно. По состоянию на 18:00 явка избирателей составила 19,67%.