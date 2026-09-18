Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18:00 составила 19,67%

Явка избирателей на выборах в Московской области по состоянию на 18:00 составила 19,67%. Об этом сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Подмосковья.

Как отметили в комиссии, в общей сложности проголосовали 1 211 159 жителей. Из них 730 820 человек проголосовали на избирательных участках, что составило 13,47%.

В дистанционном электронном голосовании приняли участие 480 339 избирателей, что составляет более 65%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.