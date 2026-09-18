41 тысяча лет: под Воронежем нашли украшения из ракушек древних людей

Под Воронежем археологи откопали более 50 украшений из ракушек возрастом свыше 41 тыс. лет — и среди них две морские раковины, которые явно попали на Дон издалека, что говорит о связях древних людей с югом. Об этом сообщает Abireg.

Находки сделаны в древнейшем культурном слое стоянки Костенки-14, известной как Маркина гора. Институт истории материальной культуры РАН сообщает: особый интерес вызвали две раковины морского моллюска Tritia reticulata с отверстиями для подвешивания. Такие ракушки не могли оказаться на берегах Дона естественным путем — их привезли с юга Восточной Европы. Остальные 48 изделий изготовлены из раковин речных моллюсков, включая Theodoxus fluviatilis, которые древние люди собирали, вероятно, на берегах Дона — река протекает всего в нескольких сотнях метров от стоянки.

Ученые считают, что находки указывают на культурные связи обитателей Подонья с южными регионами. Есть две версии появления морских раковин: их либо принесли сами люди во время переселения на север, либо они попали в Костенки в результате обмена между разными группами. Люди, оставившие этот слой, относятся к первым представителям Homo sapiens, достигшим этих широт.

Раковины с отверстиями находили здесь и раньше, но нынешняя серия значительно расширяет коллекцию. Повторяемость находок говорит не о случайном использовании материала, а об устойчивой традиции украшения одежды и тела. Исследователи предполагают, что ракушки могли пришиваться к верхней одежде — подобно бусинам из бивня мамонта — или служить самостоятельными подвесками. Так что даже 41 тыс. лет назад люди заботились о том, как выглядеть, и умели ценить красоту, привезенную издалека.

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