В Наро-Фоминской школе № 5 торжественно открыли современное футбольное поле

Событие стало настоящим праздником для учеников, их родителей и педагогов. Несмотря на дождливую погоду, старшеклассники с восторгом вышли на новенькое поле, чтобы дать старт первому сезону на домашней арене. Площадка размером 60 на 40 метров полностью отвечает современным стандартам безопасности и качества — здесь созданы все условия для серьезных тренировок и настоящей игры.



На торжественном открытии поздравили участников окружной спартакиады «Молодая звезда», проходившей в рамках Единой школьной лиги, вручив им грамоты и медали. Сборная школы № 5 завоевала первое место, блестяще проведя серию из пяти матчей.



Разделить радостное событие с ребятами прибыла заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина. Она отметила, что подобная площадка — давняя мечта для многих учащихся округа, и подчеркнула, что воспитанники пятой школы традиционно входят в число лидеров всех местных спортивных состязаний.



Учитель физкультуры Андрей Прокопов также выразил эмоции, подчеркнув, что на этой классной площадке теперь будет кипеть спортивная жизнь, а у педагогов появилось еще больше желания работать и прививать детям любовь к спорту.



Праздничная программа завершилась товарищеской встречей между командами первой и пятой школ. При этом развитие инфраструктуры не останавливается: в ближайшие годы по соседству с футбольным газоном обустроят зоны для баскетбола и волейбола, что превратит стадион в полноценный спортивный кластер.



Напомним, что 1 сентября школа № 5 начала учебный год после масштабного капитального ремонта. В здании полностью преобразились фасад, кровля и внутренние помещения, специалисты заменили инженерные сети, а также обустроили современные пространства для учебы и отдыха.