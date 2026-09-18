Додик едет к Путину: встреча намечена на 29 сентября

Председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября. Об этом сообщает Lenta.ru.

Об этом политик написал в соцсети. Он уточнил, что расскажет о встрече с российским спортсменом Федором Емельяненко в Баня-Луке именно 29 сентября, когда у него состоятся переговоры с Путиным. Додик присутствовал на награждении Емельяненко в пятницу, 18 сентября. Чемпион был удостоен ордена Чести с золотыми лучами за успехи в спорте и «в знак любви к братскому русскому народу».

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