Украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые были взяты в плен российскими военнослужащими, призвали киевские власти забрать их как можно скорее, сообщили РИА Новости.

Представитель российского силового ведомства рассказал агентству, что военных взяли в плен бойцы мотострелкового полка 1427 во время боев на территории Курской области. На допросе украинские военные говорили о том, что командование не давало распоряжение об эвакуации раненых с поля боя. Тела погибших также не забирают, что лишает возможности их родных узнать о гибели близкого человека.

«Также всушник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их «кинуло», и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», — сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

Украинские военные были взяты в плен к юго-западу от населенного пункта Нечаев.

ВСУ атаковали Курскую область ранним утром 6 августа. Они пошли в наступление, в результате чего захватили несколько населенных пунктов. В регионе, а также близрасположенных областях, ввели режим КТО. Армия России остановила наступление и активно работает над возвращением противника на территорию Украины. Контроль над некоторыми селами уже возвращен ВС РФ.

Жители региона были вынуждены расположиться в ПВР, которые открыты во многих городах России, в частности, в Подмосковье. Волонтеры собирают для соотечественников вещи и предметы первой необходимости, которые передают в рамках сбора гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что 103 военнослужащих РФ, захваченные в плен в Курской области, вернулись на Родину в рамках обмена пленными.