МО: возвращены 103 военнослужащих РФ, захваченные в плен в Курской области

В ведомстве отметили, что обмену предшествовали переговоры сторон. Объединенные Арабские Эмираты оказали помощь в данном процессе. В Россию возвращаются 103 военнослужащих, захваченные в плен в Курской области. В свою очередь на Украину вернутся 103 солдата, которые находились в плену на территории РФ.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь. Россиянам оказывают любую помощь, как медицинскую, так и психологическую. Каждому предоставили возможность связаться со своими семьями и близкими людьми. Дальнейший курс реабилитации военные пройдут, когда будут доставлены на территорию РФ.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — указано в сообщении Минобороны РФ.

ВСУ вторглись на территорию Курской области в ночь на 6 августа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов в регионе. Не у всех жителей была возможность покинуть свои дома. Армия России начала контрнаступательную операцию. Противнику не позволяют пройти дальше занятых рубежей.

Ранее сообщалось, что в Курской области ВСУ зверски изнасиловали и убили мать военного ВС РФ.