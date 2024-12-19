Пленный ВСУ: из-за частых побегов военных заперли в лагере НАТО на обучении в Чехии

Пленный солдат ВСУ Гутник рассказал, что его мобилизовали в момент нахождения в Харькове. Затем он вошел в число военнослужащих Украины, которых отправили для перенятия боевого опыта в лагерь НАТО. Таким образом Гутник оказался в Чехии.

По словам пленного, в лагере была строгая дисциплина. Меры приняли в связи с частыми побегами военных ВСУ. Так, обучающимся не разрешали покидать лагерь. Территория в круглосуточном режиме находилась под контролем военной полиции Украины и Чехии.

Пленный считает, что в лагере не были созданы комфортные условия для проживания. Гутник жил в палатке. Некоторых его товарищей разместили в деревянных срубах. В каждой палатке проживало по восемь человек.

«Вообще приехали, я думаю, больше 300 человек. Там была пехота, химические войска и саперы, а еще были пограничники», — рассказал пленный.

Пленный заявил, что кормили военнослужащих Украины плохо. По его словам, давали два рогалика и кислый напиток, похожий на чай из ягод. Мужчина также рассказал, что военные ВСУ не ощущали поддержки со стороны чехов. Назвать их побратимами он не может.

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