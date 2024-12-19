Родители украинского военнопленного Михаила Смаля подтвердили его личность в плену в ВС РФ, а также обратились с просьбой о предоставлении их сыну российского гражданства. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что родители солдата обратились с такой просьбой во время визита уполномоченного по правам человека Херсонской области, а также председателя комитета Херсонской областной думы по социальной политике Игоря Телегина.

Смаль был захвачен в плен 24 февраля 2022 года, когда служил на Чонгаре, а позже отправил письмо родным из Горловки.

«И мы хотим, чтобы он вернулся домой к родителям, на свою родину (в Херсонскую область. — Прим. ред.). Так как его не обменивают. Ну мы и не хотим, чтобы его обменяли, потому что мы никуда не уедем, а если он будет там, то он сюда, к родителям, не придет и не попадет», — рассказала мать Михаила.

Несмотря на желание родителей вернуть сына домой в Херсонскую область, Киев отказался от обмена военнопленными, в список которых входил Смаль. Киевский режим отказался принимать включенных в список военнослужащих за граждан Украины, заявив, что перечень якобы сфабрикован, а внесенных в него людей в реальности не существует.

Накануне заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич подтвердила РИА Новости личности украинских солдат, которые есть в списке военнопленных на обмен.

Ранее заместитель председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин прокомментировал отказ Владимира Зеленского обмениваться украинскими военнопленными.